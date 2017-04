Skur brent ned på Nerås

Litt over midnatt natt til søndag meldte politiet om brann i et lite skur på Nerås i Vestnes. Skuret brant ned.

– Politiet melder at dere oppreter sak. Er det noen spesiell grunn til det?

– Det gjør vi fordi Riksadvokaten har gitt en instruks om at alle branner skal etterforskes for å finne brannårsaka. Det gjelder også om ingen kan lastes for en brann. Det kan være tekniske årsaker, det kan være sjølantenning av visse typer oljer, og av og til finner vi ingen årsak. Poenget er å lære for å unngå tilsvarende branner i framtia, sier operasjonsleder Arild Reite i Ålesund.

Ifølge loggen var det bare aske igjen av skuret da brannvesenet kom til stedet på Nerås.

– I loggen står at skuret ikke var tilkoblet strøm, og at det ikke var noen spor i snøen rundt. Så det var litt rart. Rapporten fra brannvesenet vil ligge til grunn for politiets etterforskning, sier Reite.