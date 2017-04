Lærere i Kristiansund drar på tur - fra Årø

En personaltur til Riga i august for lærere ved Allanengen og Innlandet skoler i Kristiansund, har trigget en heftig debatt blant innbyggere i kommunen.

Problemet, slik mange ser det, er at personalturen har avgang fra Molde lufthavn, og ikke Kvernberget.

Debatten har gått en stund på Facebook, men ble fredag mer offentlig med en artikkel på nettstedet ksu.no, under tittelen «Bruk flyplassen før det er for sent... »

Spaltist Per Helge Pedersen innleder artikkelen slik:

«Skal Kristiansund lufthavn Kvernberget utvikle seg med større fly og flere ruter, er det avgjørende at nordmøringene bruker sin egen flyplass. Det at SAS har satt inn mindre fly, skyldes jo at trafikkgrunnlaget har sviktet. Men dette kan bli selvforsterkende. Dårligere flytilbud kan føre til at tilbudet blir enda dårligere.

Nå er det på tide at nordmøringene våkner og at de bruker sin egen flyplass. På Facebook er det kommet frem at selv etater i Kristiansund kommune har brukt flyplassen i Molde på grunn av at man har spart noen kroner. Er dette riktig er det molbopolitikk av verste slag. Dette er kortsiktig politikk som jeg gremmes over.»

Selvkritiske kommentarer

Artikkelen ble delt på den åpne Facebook-sida Du vet du er fra Kristiansund, også datert fredag og dermed litt nede på siden.

Mange av kommentarene i tråden kritiserer bruken av Årø framfor Kvernberget fordi dette vil svekke flyplassen i Kristiansund. Flere mener løsninga ikke vil være billigere når alle utgifter tas med, og mange understreker at de bare bruker Kvernberget.

For øvrig er mange av kommentarene preget av selvransakelse på vegne av byens egne innbyggere. Her er noen av dem:

– Støtt opp om det vi har selv og slutt å klage på at Molde får mere enn oss. Vi må gå i oss selv alle Nordmøringer og Kristiansundere, vi er blitt en gjeng som synes synd på oss selv.

– Helt enig. En gjeng sytkopper.

– For hver gang en nordmøring / kristiansunder bruker Årø, blir det en spiker til i kisten for Kvernberget. Håper de sover dårlig.... Men det er vel pengene de sparer, som teller mest, slik er det med alt... Sytinga kommer etterpå om at vi ikke har flyplass.

– Flyene er kjempebra og tilbudet ble bedre etter de kom. Det er jo jetfly dette å. Med skinnseter og til Oslo på 40 minutter. Når det gjelder størrelse så er de akkurat så store som vi fortjener basert på bruk.

– Vi må bli flinkere til å bruke flyplassen.

– Alt forsvinner fra Kristiansund fordi vi sitter å klør oss i hauet å ræva og venter til alt er borte.

– Det er vel en grunn til at vi ikke har så mange direkteruter til syden, og det er vel oss selv vi må skylde på der. Vi skal jo vente til siste liten med å bestille i håp om billigbillett. Det kan ikke flyselskapet leve av.

God nyhet på tampen

Tråden slutter for øvrig med en god nyhet for Kvernberget, når SAS melder om en ekstra flyvning tur retur Oslo lørdag kveld / søndag morgen. Ruta skal gå i jula og deler av august.