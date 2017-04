Brann på Lyngstad

Alle nødetater rykka ut, da det ved 16-tida søndag ettermiddag ble meldt om brann i et bolighus på Lyngstad i Eide.

– Brannen ble melt av en nabo. Ei kvinne i 40-åra som bor i huset, kom seg uskadd ut ved egen hjelp, opplyser Siri Engdal ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett.

«Full fyr i huset og fare for spredning» meldte brannvesenet først. Mannskap fra Eide brannvesen og etter hvert også Fræna brannvesen kom i gang med slokking av det overtente huset.

I første omgang var det også frykt for at brannen skulle spre seg til nabohuset som ligger like ved.

Ved 16.30-tida meldte 110-sentralen at det var god fyr i boligen der brannen startet, men at det var kontroll på spredning til nabobygg.

Klokka 17.15 opplyste politiet at brannen var under kontroll, men at det drives etterslokking.

Saka blir oppdatert.