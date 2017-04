Tre vil bli ny rektor ved høgskolen

Lise Lillebrygfjeld Halse, Heidi Viviann Haavardsen og Steinar Kristoffersen stiller som kandidater i rektorvalget ved Høgskolen i Molde i vår. Det opplyser skolens uavhengige internavis, Panorama.

Lise Lillebrygfjeld Halse er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.

Heidi Viviann Haavardsen er dekan ved avdeling for helse- og sosialfag.

Steinar Kristoffersen er førsteamanuensis ved avdeling for logistikk.

Ulik bakgrunn

På høgskolens egne hjemmesider står dette mer utfyllende om den faglige bakgrunnen for kandidatene:

«Lise L. Halse er sivilingenør i elektronikk fra NTNU (1991) og har jobbet som sivilingeniør i privat og offentlig sektor frem til 2009. I 2009 fullførte hun en master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, og en bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde. I 2014 mottok hun PhD-graden ved Høgskolen i Molde basert på avhandlingen "Walking the path of change: Globalization of the Maritime cluster in North West Norway". Lise L. Halse har vært ansatt som førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde siden 2014, og underviser kurs innen organisasjonsfag og logistikk. Hun er medlem av doktorgradsutvalget i logistikk ved Høgskolen i Molde.»

Om Heidi Viviann Haavardsen står dette: «Faglig interessefelt: Forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge. Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Formell utdanning: Dekanskolen 7 (2012), Universitet og høgskolerådets (UHR) lederutviklingsprogram. Hovedfag i sykepleievitenskap (2007), Universitetet i Bergen. Sykepleier (Autorisert, 1983) Nasjonalforeningen og Møre og Romsdal sykepleieskole, Molde.

Tidligere yrkeserfaring: Kontorsykepleier ved legekontor, avdelingsleder ved sykehjem, konstituert pleie og omsorgsleder og konstituert ledende helsesøster i Tingvoll kommune. Lærer/adjunkt med opprykk ved Tingvoll videregående skole.»

På infosiden for Steinar Kristoffersen er i hovedsak en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Velges 11. mai

2. mai blir de tre kandidatene nærmere presentert.

Datoen for selve rektorvalget er 11. mai.