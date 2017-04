– Gi oss heller bedre veger

Skal folk i distriktene betale mindre for bensin og diesel enn folk i byene?

– Jeg er mer opptatt av at vi i Møre og Romsdal får bedre veger og bedre kollektivtilbud enn drivstoffprisene, sier Else-May Botten (Ap).

I Arbeiderpartiet diskuteres det om det er mulig å gi folk i distriktene lavere bensin- og dieselpriser enn det folk i byene betaler. Ap vil ha denne problemstillingen utredet før de vil komme med konkrete forslag til ordninger.

– Heller bedre veg og kollektivtilbud

Blant stortingskandidatene til Ap i Møre og Romsdal er debatten om ulike drivstoffpriser ikke noe brennhett tema.

Else-May Botten sier det slik:

– Med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering har drivstoffprisene økt, blant annet som følge av økte avgifter. Jeg er mer opptatt av at vi i Møre og Romsdal får bedre veger enn det regjeringa har gitt oss. Folk er opptatt av framkommelighet og av standarden på vegene. Folk ute på bygdene har ikke særlig godt kollektivtilbud. Det bør bli bedre. I stedet for å diskutere ulike drivstoffpriser bør vi i dette fylket få kompensasjon i form av gode veger.

– Ingen opprivende strid

Fredric H. Bjørdal (Ap) sier til Romsdals Budstikke at han ikke har oppfattet at drivstoffprisene er noen opprivende strid i Møre og Romsdal.

– Vi skal legge om drivstoffavgiftene slik at lave utslipp premieres, mens høye utslipp må betale mer. Det vi i Møre og Romsdal bør være opptatt av, er at når problemene med utslipp i byene skal løses, så får vi i distriktene problemene. Vi i vårt parti skal sørge for å snakke distriktenes sak, sier Bjørdal.

Tove-Lise Torve (Ap) sier at hun ikke har fått noen spørsmål fra folk i Møre og Romsdal om differensierte drivstoffpriser.

– Derfor har jeg ikke engasjert meg så sterk i dette spørsmålet, sier Torve.