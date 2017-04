Velger ikke Brevik hvis Nesset er ok

Det står mellom Brevik og Nesset når deponiet for farlig avfall skal plasseres. Statsminister Erna Solberg ser ut til å gå inn for Nesset - hvis man skal tro det hun skriver i et brev til en 11 år gammel gutt i Brevik. Gutten skrev til statsministeren og var bekymret for å få dette deponiet der han bor.

Til kamp mot deponiplaner Mobilisering mot deponi av farlig avfall på Raudsand.

– Frykter ikke for kommunens omdømme Nessetordfører Rolf Jonas Hurlen mener den nye organisasjonen overdriver.

Når har gutten fått svar fra Erna Solberg, skriver Porsgrunn Dagblad (krever innlogging).

– Jeg håpet selvfølgelig at hun skulle lese brevet og gi meg et svar, men sikker var jeg ikke. Også tok det ganske lang tid uten at jeg hørte noe, og da trodde jeg i alle fall ikke på noe svar. Men plutselig så dukket det bare opp, sier han til lokalavisa i Porsgrunn.

Og kanskje ble han litt beroliget av svaret fra statsministeren som beklaget at det gikk så lang tid før han fikk svar. For i brevet skriver hun:

«Kjære Erlend.

... Jeg forstår godt at du er glad i hjemstedet ditt, og at du ikke har lyst til å flytte fra vennene dine. Vi må ta vare på det farlige avfallet vårt på en trygg og god måte, slik at det ikke blir forurensing. Derfor trenger Norge et nytt deponi for farlig avfall.

Foreløpig ser det ut til å være to steder hvor deponiet kan ligge; Brevik og Nesset. Et deponi vil bare kunne legges på disse stedene dersom det er trygt for mennesker og miljø. Dette skal undersøkes grundig både i Nesset og i Brevik, før vi bestemmer noe mer. I Nesset ønsker de å ha deponiet. Hvis det viser seg at Nesset er et bra sted å ha deponiet, både for de som bor der og for de som må bruke deponiet, så legger vi det der.

Med vennlig hilsen Erna Solberg»