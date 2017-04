Paris-skytter var mistenkt i terrorsak

Mannen som drepte en politimann på Champs-Élysées skal ha blitt dømt for politivold og ble terroretterforsket.

Islamistgruppen IS hevder de står bak angrepet.

Natt til fredag saumfarte fransk politi det som trolig er boligen til 39-åringen de mener sto bak angrepet.

Mannen skjøt og drepte en politimann og såret to da han avfyrte flere skudd i den berømte paradegaten i Paris torsdag kveld. Han ble selv skutt og drept av politiet, angivelig da han prøvde å stikke fra stedet.

Frankrikes president François Hollande sier at omstendighetene tyder på at angrepet var en terrorhandling og har innkalt til krisemøte om saken fredag morgen.

–Ble terroretterforsket

Politikilder tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at gjerningsmannen, som angivelig bodde i en forstad øst for Paris, hadde flere alvorlige saker på rullebladet.

Senest i februar ble han ifølge kildene arrestert i forbindelse med en terroretterforskning, mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk. Han skal ha blitt løslatt i mangel på gode nok bevis.

I 2005 ble mannen dømt for tre drapsforsøk, hvorav to av de fornærmede var politifolk – den ene utenfor tjeneste.

IS tar på seg ansvaret

Så langt tyder alt på at gjerningsmannen var alene under angrepet, men politiet undersøker om han hadde medhjelpere i forberedelsene.

Ekstremistgruppa IS hevder via sin propagandakanal Amaq at de står bak skyteepisoden.

–Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver nettstedet.

Panikk i gatene

Det var rundt klokka 9 torsdag kveld at en mann parkerte en sølvgrå Audi langs veien i paradegaten og gikk ut skjøt mot politiet. Skytingen førte til panikk i gatene, og folk rømte ut fra Champs-Élysées og inn i sidegater. Hele gaten ble etter hvert stengt.

Danske Søren Ellegaard forteller at han gikk like ved politimannen som ble drept.

–Jeg gikk på Champs-Élysées da jeg hørte fem skudd fra to våpen. En betjent ved siden av meg gikk ned, det sto fire betjenter der, sier han til danske TV 2.

–Jeg kastet meg ned ved en inngang, og en betjent forsvarte meg, mens de to andre angrep gjerningsmannen, skriver Ellegaard i en SMS til TV-kanalen.

Åstedet ligger i øvre del av den i underkant av to kilometer lange gaten, mellom metrostoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Valgkampen satt på vent

Angrepet fant sted bare tre dager før den første valgomgangen i det franske presidentvalget. De franske presidentkandidatene var samlet til en siste TV-debatt samtidig som skuddene falt.

Hendelsen kan ifølge Reuters bety slutten for valgkampen. Flere av presidentkandidatene har varslet at de inntil videre avlyser alle planlagte valgkamparrangementer.

Sikkerhetsnivået før søndagens valg ble forhøyet allerede før angrepet. Hele 50.000 politifolk og soldater skal holde vakt i gatene, noe som også har satt terrortrusselen mot landet på presidentkandidatenes agenda igjen.