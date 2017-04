Møbelfamiliens store ommøblering

Olsens Møbler AS, eller Fagmøbler Molde, er en familiebedrift med stor F. Med glimt i øyet og latteren på lur, sier daglig leder Åge Olsen (45) det på denne måten:

– Det er bare Olsen som kan jobbe her. Jeg gruer meg til den dagen foreldrene mine slutter. Da må vi ansette vanlige folk!

Høyt oppe

Vi ler så sofaen rister. Åge har satt seg ned noen minutter sammen med sin far Kjell (68). Begge når nesten helt i taket når de reiser seg opp. Stemningen er også helt i taket, for det er litt av en møbelbutikk de nettopp har reåpnet.

– Vi har hatt tilhold i disse lokalene i Strandgata i ti år nå. Det var på tide med en betydelig oppgradering. Vi har utvidet butikken med 150 kvadratmeter, slik at den nå er på 1000 kvadratmeter.

Har sett lyset

– Det er satt opp ny belysning for en halv million. Nye tepper, nye utstillinger, nye møbler, flere møbler. Rett og slett en omfattende modernisering, sier Kjell Olsen.

– Det er kjeden som ønsker et mer helhetlig og samkjørt preg på alle butikkene. Nye farger på veggene, en ekstremt bra belysning, teppelagt butikk – alt for å få fram møblene på best mulig måte. Skal vi henge med, måtte vi totalrenovere butikken. Familien Olsen gjør ofte mye sjøl, men jeg har sannelig hatt god hjelp fra kompiser også, sier Åge Olsen – som åpenbart kommer fra et «velmøblert hjem».

Mye i Spania

Det er han og lillesøster Linda (42) som regjerer i møbelbutikken nå. Foreldrene Kjell og Klara (64) er snart like mye i Spania som de er i gamlelandet. Klokelig nok. Men de jobber fortsatt mye. Barnabarnet Aida (21), Lindas eldste datter, regnes også som et stort «møbeltalent» som allerede har lang butikkerfaring.

Startet på Kleive

– Denne familien har lange møbeltradisjoner. Det startet opp som Olsens Møbelverksted inne på Kleive i 1972. Det var jeg og kona mi, sammen med foreldrene mine. Vi produserte møblene sjøl i 2. etasjen i en gammel møbelfabrikk, så bar vi de ferdige produktene ned i første etasje og solgte dem. Det var slik det begynte, minnes Kjell Olsen.

– Nå har jeg holdt på med møbler i 45 år. For det meste holder jeg til på bakrommet nå, der jeg pusler som møbeltapetserer. Jeg overlater butikkdriften til ungdommene. Jeg og kona er også mye i Spania, hvor vi har bobil, sier 68-åringen.

Møbler er viktig

Han synes fortsatt at møbler er en fantastisk hyggelig bransje. – Møbler er tross alt ganske viktig for folk flest. Det er artig å bidra til å møblere folks hjem. Og ikke minst møter man utrolig mange hyggelige kunder. Det er det beste med denne bransjen, sier Kjell Olsen.

Olsens Møbler AS omsetter for cirka 11 millioner kroner i året. Målet er at dette skal øke litt nå som «nybutikken» er åpnet. Det ble feiret med kaffe, kaker og solide rabatter torsdag og fredag. Folk strømmet til. Det var mer enn nok muligheter til å sette seg ned med kaffekoppen.

– Vi er veldig godt fornøyd med butikkens nye uttrykk og innhold, fastslår far og sønn Olsen – som har sitt eget «møbelvelde».

eirik heen