Løslates etter kino-aksjonen

Den 22 år gamle mannen som ble pågrepet på Molde kino torsdag kveld, framstilles ikke for varetektsfengsling.

– Han har blitt avhørt fredag, og ut fra det han har forklart, ser vi ingen grunn til å framstille ham for varetekt, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv til Rbnett.

– Folk må kunne føle seg trygge Kinosjefen vil ta opp sikkerheten etter væpnet aksjon på Molde kino.

Mannen har forklart at han brukte skuddsikker vest i frykt for andre personer. Han har også sagt at han ikke hadde noen intensjon om å skremme noen.

– 22-åringen er anmeldt for skremmende oppførsel. Nå blir det opp til juristen å vurderer om anmeldelsen skal opprettholdes etter det han har forklart, sier Røv.