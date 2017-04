Føreren av en fritidsbåt har meldt at han er i havsnød utenfor Bud. Mayday-meldingen kom klokka 12.58. Fritidsbåten hadde fått motorstans, og det var sterk vind i området.

1258. Motorbåt kaller MAYDAY syd av Bud. Motorstans. Sterk vind. HRS varsler Brannbåt Molde og AMB båt Dr.Rieber. HRS koordinerer — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) April 21, 2017

Både ambulansebåt, brannbåt og politi satte straks kurs mot havaristen. Ombord i fritidsbåten er båtføreren og en katt.

Fritidsbåten skal ha fått trøbbel ved holmen Skjerlingen sørvest for Bud og rett øst for Bjørnsund. Båten er ca tre kilometer fra land.

Klokka 13.45 meldte Hovedredningssentralen (HRS) at ambulansebåt hadde kommet fram til havaristen. Det ble satt sleper ombord. Brannbåten bistår også i arbeidet på stedet.

Klokka 14.02 meldte HRS at havaristen er under kontroll og at den slepes til land av ambulansebåten.

Saka oppdateres.