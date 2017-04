– Med alt som skjer rundt i verden, må vi reagere på slike hendelser

Det var en 22 år gammel norsk mann som utløste politiaksjonen i Molde kino torsdag kveld.

– Mannen er ikke bosatt i distriktet vårt, men han er kjent for politiet både her og andre steder. Han er domfelt for volds- og narkotikaforbrytelser, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv i Molde til Rbnett.

Sitter i avhør

22-åringen satt fredag morgen i avhør, og etterforskningen i dag vil avgjøre om politiet vil ha mannen varetektsfengslet.

– Vi ønsker å vite hva han skulle i Molde og hvorfor han oppførte seg som han gjorde. Vi vil også sjekke om han har saker i andre politidistrikt, sier Røv.

Ansatt reagerte

22-åringen hadde kommet til kinoen og plassert en ryggsekk inn i den store kinosalen under filmen «Fast & Furious 8». Deretter hadde han gått ut. En ansatt på kinoen fant oppførselen hans mistenkelig og varslet politiet.

– I tillegg til ryggsekken, var det tydelig at mannen hadde noe under jakka. Dette viste seg å være en skuddsikker vest. Når vi kommer over slike saker, tenker vi selvsagt på det som skjer andre steder i verden, så vi tar det på høyeste alvor. Derfor satte vi i gang en evakuering.

– Flere publikummere oppfattet ikke at de ble evakuert?

– Det har nok sammenheng med at det ble gjort omtrent idet filmen var slutt. Folk skulle jo ut uansett.

Saka oppdaters i løpet av dagen.