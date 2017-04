– Ingen fra voksenopplæringen kom inn

Erling Thoresen-Vestre (Ap) og Marit Viken ved voksenopplæringen mener fylkeskommunen ikke har tatt høgde for at stadig flere innvandrere over 25 år har rett på videregående opplæring.

– Jeg hadde gode karakterer, har lært norsk og tenkte jeg skulle begynne på videregående skole. Så fikk jeg ikke plass. Det er demotiverende ikke å komme videre, at planene blir lagt på is, sier Feysal Abdi Ali, som har et høgt ønske om å bli lærer.

– En risiko at man ikke kommer inn Fylkeskommunen vurderer å dimensjonere tilbudet slik at flere med voksenrett kommer inn på ordinære videregående løp.

Voksenrett

Feysal Abdi Ali fra Somalia har bodd drøyt tre år i Norge sammen med kona og hennes fire barn (9, 10, 11 og 12). Fra heimlandet har han åtte år grunnskole, og han tok det lovfesta introduksjonsprogrammet og grunnskoleopplæring over to år ved Molde voksenopplæringssenter. Der var han ferdig våren 2016. Han søkte i fjor naturbruk og elektro på ordinær videregående, men kom ikke inn.

– Lovverket sier at personer over 25 år har såkalt voksenrett, det vil si at de har rett på videregående opplæring dersom de har fullført grunnskolen. Men retten er ikke reell. I fjor søkte samtlige 18 elever i klassen om ordinær videregående opplæring. Ingen av dem over 25 år kom inn. Det er rett og slett ikke nok plasser. Fylkeskommunen har ikke tatt høgde for at vi har denne gruppa, sier rådgiver Marit Viken ved voksenopplæringen.

– Den flinkeste eleven vår

Etter en stund i arbeidsledighet fikk Feysal jobb som lærerassistent ved Molde voksenopplæringssenter. Han søkte også om plass på voksenopplæringen ved Romsdal vgs, og kom inn på naturfag fra januar. Til høsten begynner han på de øvrige fagene som skal gi studiekompetanse.

– Feysal var den flinkeste eleven vår. Det er en katastrofe at han måtte gå ledig. Vi har behov for assistenter, men skulle heller ønske han fikk drømmen oppfylt, og fikk plass på videregående skole, sier rådgiver Marit Viken ved voksenopplæringssenteret.

– Mange mangler grunnskole

Viken, som sitter i Molde kommunestyre (Ap), og partifelle i kommunestyret, Erling Thoresen-Vestre, er oppgitt over situasjonen for elever over 25 år som har gjennomført grunnskoleopplæringen og ønsker seg inn på videregående. De mener det er et paradoks at staten oppfordrer kommuner til å ta imot flyktninger, og at fylkeskommunen, som har ansvar for videregående opplæring, henger etter.

– Svært mange av våre flyktninger har ikke gått grunnskole, eller har mistet papirene sine. Mange er over 25 år før de får fullført grunnskolen. I år er det 26 elever som går ut av grunnskoleopplæringen, de fleste av dem er over 25 år, sier Marit Viken.

– Slik det er nå dimensjonerer fylkeskommunen studietilbudet ved de videregående skolene ut fra hvor mange som har ungdomsrett, altså dem som er under 25 år, i den enkelte skoles rekrutteringsområde, sier Thoresen-Vestre.

Landsmøte i Ap

Thoresen-Vestre deltar i helga på Arbeiderpartiets landsmøte. Der skal han jobbe for å få inn et punkt om retten til videregående skole i forslaget til partiprogram.

– Søkere med voksenrett til videregående opplæring må, på lik linje med søkere med ungdomsrett, legges til grunn ved dimensjonering av linjetilbudene ved de videregående skolene, sier Thoresen-Vestre.

– Hvor mye kommer dette til å koste?

– Det vet jeg ikke. Det koster. Men det er mindre lønnsomt å ha folk på Nav. Dette handler også om integrering og muligheten hver enkelt har til å bidra positivt i samfunnet, sier Thoresen-Vestre.

Kan gå voksenopplæring

Personer med voksenrett har to muligheter for videregående opplæringsløp. De kan gå det ordinære videregående løpet dersom det er plass. Det er dette tilbudet Thoresen-Vestre ønsker å utvide. De kan også gå eksempelvis en av Romsdal videregående skoles tre linjetilbud for voksenopplæring: helsefag, barne- og ungdomsarbeider og studiespesialisering. Feysal har fått plass ved sistnevnte.

Elisabeth Kandal, seksjonsleder økonomi og administrasjon ved Romsdal vgs forteller at de melder inn behovet for antall plasser til fylkeskommunen 1. mai hvert år, og at de sjelden må avvise søkere med voksenrett.

– Som hovedregel får de som har voksenrett plass på generell studiekompetanse samme år dersom de søker før første mai. De som allerede har startet opp, og vil ta studiet over to år, har fortrinnsrett, sier Kandal.