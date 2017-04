Kommunestyret i Molde vetok onsdag kveld investeringsrammen for første del av utbyggingen av sjøfronten. Kun de fire representantene fra Fremskrittspartiet stemte imot.

– Nå må vi få dem til å bla opp! Molde kommunestyre vedtok første del av sjøfronten. Nå starter jobben med å få næringslivet til å betale sin andel.

Strid om dekning av sjøfrontkostnad Molde kommune og Molde og Romsdal Havn IKS ikke enig.

Vedtaket:

Molde kommunestyre godkjenner investeringsrammen på 130 mill kroner, inkl mva. for Sjøfronten 1. Molde kommunestyre mener at det er viktig å arbeide videre med finansieringen av prosjektet fra andre aktører, slik at kommunens andel av investeringene begrenses til maksimum 95,0 mill kroner, inkl mva. Molde kommunestyre godkjenner i første omgang byggestart av del 1 (K1, K2, O2, O3). Byggestart for del 2, Torget, godkjennes når medfinansiering fra grunneiere/næringsliv er klar, senest innen 1. juli 2017. Molde kommunestyre forutsetter at framforhandlede avtaler blir lagt fram for politisk godkjenning.