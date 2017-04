Væpnet politiaksjon – Molde kino evakuert

Deler av Molde kino ble evakuert da væpnet politi aksjonerte klokka 21.34 torsdag kveld. En mann i skuddsikker vest ble pågrepet inne i kinolokalene etter at flere hadde reagert på oppførselen hans. Han hadde også satt fra seg en ryggsekk inne i kinoen.

Mannen ble pågrepet uten at noen kom til skade i den væpna politiaksjonen.

Politiet var først svært tilbakeholdne med informasjon, men de bekreftet at en mannsperson var pågrepet.

Fant ingen våpen

Klokka 00.20 i natt kom politiet med en pressemelding der de utdypet hva som hadde utløst aksjonen.

– Bakgrunnen for bevæpningen og evakueringen var mistenkelig atferd hos den pågrepne mannen. Vi fikk atferden bekreftet av kinopublikum. Mannen hadde satt fra seg en ryggsekk i kinolokalet og han var iført en skuddsikker vest, opplyser politiet.

Politiet fant ingen våpen eller farlige gjenstander da de ransaket mannen og undersøkte sekken.

– Kunne oppleves som dramatisk

– Ut fra en samlet vurdering og i tråd med politiets taktiske vurderinger, ble aksjonen løst slik den ble. Politiet har forståelse for at dette kan oppleves som dramatisk for de som ble involvert i hendelsen, sier politiet i natt.

Den pågrepne mannen sitter nå i varetekt hos politiet i Molde. Han er kjent av politiet fra tidligere.

Ukjent motiv

– Motivet for hendelsen er ukjent. Dette vil den videre etterforskningen forhåpentligvis gi svar på, sier politiet i natt og henviser til politistasjonssjef Per Karstein Røv som vil gi mer informasjon fredag morgen.

Da politiaksjonen ble gjennomført, var det bare filmen "Fast & Furious 8" som gikk på kinoen, og denne populære filmen ble vist i den største kinosalen.

Så ferdig filmen

Rbnett har snakket med to av dem som satt i kinosalen, og de merket ikke noen stor dramatikk.

– Vi hørte at det var noe uro ved døra litt ute i filmen, men vi satt i salen og så filmen ferdig. Da vi kom ut fra salen, så vi en del politi og at en mann ble ført ut, sier den ene til Rbnett.

En annen kinobesøkende så at en mann hadde kommet litt uti filmen og fikk tilsnakk av en kinoansatt. Mannen hadde blitt bedt om å forlate lokalet. Tipseren så igjen mannen etter filmen. Da hadde mannen gjemt seg bak en sofa før han ble tatt av politiet og geleidet ut i poiltibilen.

Har du tips eller bilder? Send oss på tips@rbnett.no.