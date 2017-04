Nå kommer filmen om Magnhild Vik

Magnhild Vik har preget nyhetsbildet de siste dagene etter at hun mistet lappen etter en forbikjøring. Den tidligere Farmen-vinneren har ment at hun som melkebonde er avhengig av førerkortet for å kunne fungere i jobben med dyr.

Nå kommer en film om Magnhild Vik og livet på garden. Filmen har premiere på Rauma kulturhus på Åndalsnes førstkommende lørdag.

Bak filmen står moldemannen Trygve Hagen (63). Han sier filmen er en poetisk bildefortelling uten kommentarer. I flmen følger han Magnhild Vik på garden i Innfjorden gjennom et helt år i alt slags vær, morgen og kveld, i arbeidet med dyra, maskinene, heimen og ungene.

– Jeg har hatt et ønske om å holde fast øyeblikket eller skape en følelse av tilstedeværelse og ro, at vi nærmest skal kunne kjenne lukta av jord, gras og møkk og kjenne pusten og rytmen i arbeidet og være med på det fine samspill mellom dyr og mennesker. Og slik, for å si det kanskje litt pompøst, bringe virkeligheten tilbake til folk, i en tid hvor det er mye støy og mange bilder som virrer forbi, sier filmskaperen om prosjektet.

Han har lagt ut en smakebit fra filmen her:

Trygve Hagen (63) begynte som filmamatør allerede i 1974 i Molde. Han avslutter etter eget utsagn nå sin karriere i Oslo som det samme.

I mellomtida har Hagen jobbet som profesjonell filmklipper og filmregissør i en mannsalder, og er mest kjent for å ha filmatisert flere av tekstene til den verdenskjente norske forfatteren Jon Fosse, hvorav «Naustet», 1997 er den mest kjente, og «Om ikkje lenge er eg også borte» 2001.

Etter den lokale premieren i Rauma skal filmen ha Oslo-premiere på Filmens hus 3. mai.