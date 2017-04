Du bruker mer og mer tid på nettet

I 2016 brukte nordmenn mer tid på internett enn noen gang før. Hele 89 prosent av oss er på nett daglig. Nettavisene er i ferd med å gi papiravisene nådestøtet.

I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag. I 2016 var andelen 39 prosent, ned fra 42 prosent i 2015, viser tallene i Norsk Mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Også andelen som abonnerer faller, fra 50 prosent i 2015 til 44 prosent i fjor. Det er bare et tidsspørsmål før den første papiravisen forsvinner.

Den daglige lesingen av nettaviser derimot steg med 5 prosent i fjor, fra 51 prosent i 2015 til 56 prosent i 2016. Økningen av avislesere på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, enten på papir eller nett, har vært ganske stabilt, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.

Rekord i nettbruk

Bruken av nettet generelt har økt kraftig de siste årene, og 2016 var ikke noe unntak. Andelen internettbrukere per dag var på 87 prosent i 2015 og 89 prosent i 2016. Tidsbruken på internett øker også, fra 127 minutter daglig i 2015 til 140 minutter i 2016.

Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag. Økningen gjelder både menn og kvinner og for alle over 15 år.

Facebook holder stillingen som det mest populære sosiale mediet. Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 72 prosent i 2016 vært innom Facebook, og 50 prosent hadde vært innom andre sosiale medier.

Stabile tv-tall

Mange eksperter mener at det bare er et tidsspørsmål før TV-titting på vanlig lineær TV forsvinner, men tallene fra Norsk Mediebarometer tyder på at det foreløpig ikke er noe som er rett rundt hjørnet.

Mens den totale andelen TV-titting lå på 67 prosent i fjor, det samme som året før, er det bare 12 prosent som oppgir at de ser på TV via strømming på nettet. I fjor så vi gjennomsnittlig på TV i 112 minutter per dag, en liten øking fra 2015 da vi brukte 107 minutter.

Andelen som lytter på lydmedier totalt sett (utenom radio) ligger på 37 prosent. Av disse strømmer hele 70 prosent lyden. Det er dobbelt så mye som for bare fem år siden. I 2016 hørte bare 12 prosent på musikk fra CD-spiller. Strømming av video ligger stabilt på 26 prosent.

Stabile radio-tall

I løpet av 2017 slukkes det landsdekkende FM-nettet. I 2016 hadde 57 prosent av befolkningen tilgang til dab-radio, men bare 25 prosent lyttet til dab-radio i løpet av en gjennomsnittsdag. 11 prosent lyttet på live nettradio, mens 55 prosent daglig lytter på vanlig radio. Radiolyttingen sett under ett ligger på 59 prosent totalt i 2016, det samme som året før.