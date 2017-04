– Vil øke flaskepanten

Oslo Frp vil heve panten på tomflasker for å bedre miljøet. Bryggeriene mener det vil føre til økt grensehandel og smugling.

Hvert år forsvinner flasker og bokser for rundt 40 millioner kroner som burde vært pantet, skriver Dagsavisen. Et mindretall i Frps landsstyre vil bøte på situasjonen ved å øke panten. Dermed blir det mer attraktivt å returnere tomgodset for resirkulering eller gjenbruk.

– Det er viktig for Frp å vise oss som et moderne og miljøvennlig parti. Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp. Hun mener økt pant vil være bra både for økonomien og miljøet.

Bryggeriforeningen sier en liten justering kan være på sin plass, men har lite til overs for en eventuell kraftig økning i panten.

– Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store. Det hadde i så fall vært tidenes lønnsoppgjør for romfolk og barn, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. Han frykter at resultatet ikke blir gevinst, men tap for bryggeriene.

– De siste årene har det vært en eksplosiv økning i grensehandel og smugling. Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne.