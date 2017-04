– Trolig Europas første butikk i sitt slag

MOLDE: – Denne butikken er ikke bare Nordens første, men trolig også Europas, med den spesielle koblingen mellom digital og fysisk butikk. Jeg har i hvert fall ikke hørt om maken, sier salgsdirektør Håvard Vatne.

Åpner kjøkkenbutikk i Molde sentrum Sigdal Kjøkken flytter inn i Isachsengården over nyttår.

Kjøkkenhandel midt i Storgata

Sammen med 15 andre kolleger fra Sigdal, representanter fra morselskapet Nobia Norway AS - som har jobbet i mange år med butikkløsningen - og leverandører, var Vatne til stede under den høytidelige åpningen i Storgata 50 torsdag, i den nyrenoverte Isachsengården.

– Hva gjør butikken så spesiell?

– Det er helt nye digitale løsninger. Arealet er begrenset, og vi kan jo ikke vise alle mulighetene kundene har når det gjelder valg av løsninger, kjøkkenmodeller, hvitevarer, overflater, farger og så videre. Disse kan man sveipe og velge i på skjerm. På norsk kan det kalles utvidet hylle. Så setter du dine valg sammen i en mappe, fysisk og/eller digitalt, sier butikksjef og franchise-taker Bjørn Holte.

– Hva mener du om lokalets beliggenhet i Storgata - og hvilken tro har du på Molde sentrum?

– Plasseringen er veldig synlig, i en gammel gård mange vet om, rett ved et trafikknutepunkt. Vi er veldig fornøyde med den sentrale plasseringen, og konsernet er stolte av hva vi har fått til her, sier Holte, og opplyser at butikken totalt er på rundt 450 kvadratmeter.

17 av 21 leiligheter solgt

Kundene vil treffe butikksjef Holte og proffselger Marwell Vingsternes i nybutikken. Vingsternes er bosatt på Averøya, og har bakgrunn fra blant annet Røsand byggevare og Kristiansund Kjøkken, der hun også har forhandlet Sigdal.

– Hvorfor vil du jobbe hos Sigdal Kjøkken Molde?

– Dette er et helt nytt konsept. Innovativt og en helt ny måte å jobbe på. Nå er vi spent på mottakelsen, sier Vingsternes.

Også eiendomssjef i Angvik Eiendom, Randi Hollingen, gleder seg over åpningen. Hun forteller at 17 av de 21 leilighetene over butikken nå er solgt - og at flere av de fire siste er reservert.

– Folk flyttet inn allerede 23. februar. Så nå er det fullt av liv i Isachsengården!