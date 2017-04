982 personer har Høgskolen i Molde som sitt foretrukne studievalg på samordna opptak. På samme opptellingstidspunkt i fjor var tallet 849. En oppgang på over 15 prosent.

– Tallene vi har nå er 99 % sikre, men vi erfarte i fjor at det kan forandre seg noe etter en manuell opptelling. Uansett så er dette noe vi må si oss svært fornøyde med, konkluderer høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i en pressemelding.

Aldri før har så mange hatt studier hos Høgskolen i Molde som sitt førstevalg hos Samordna Opptak.

- Jubelen sto i taket da vi fikk se tallene, sier Langøy. – Dette inspirerer oss i arbeidet og vi gleder oss til å ta imot alle de nye studentene.

Populære nysatsinger

Bak rekordtallene ligger to nye studier. Bachelor i Marin logistikk og økonomi og et årsstudium i IT der alle forelesninger kan følges på nettet. Begge er svært populære blant søkerne.

– Vi ser at IT-studier har fått et velfortjent oppsving over hele landet. Selv har vi ikke hatt like høye søkertall til IT-studier på 15 år. Det er også gledelig å se at det nye tilbudet lagt til Kristiansund er populært. Vi har greid å omstille oss og laget nye studietilbud basert på kompetansen vi har på petroleumslogistikk, sier Gerd Marit Langøy.

Øker markedsandelen

Det er flere som søker høyere utdanning 2017 enn det var i 2016, men Høgskolen i Molde øker også sin markedsandel totalt sett.

Det er også verdt å merke seg at der sektoren som helhet opplever en nedgang i økonomifagene er det nedgang i sektoren, mens Høgskolen i Molde har en solid økning.

Også helsefagene holder seg stabile selv om de går litt ned fra fjorårets historisk gode tall.

– For en liten høgskole som det vi tross alt er, så er det veldig hyggelig å se at studentene fortsatt ønsker å studere på et studiested der alle kjenner alle og det er en kort og uformell avstand mellom foreleser og student, sier Langøy.