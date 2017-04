Tiltalt for overgrep mot stedøtre

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på sine to stedøtre. Overgrepene skal ha skjedd over fem år, fra jentene var 11 og 13 år gamle.

Ifølge tiltalen var jentene vitne til at den andre ble misbrukt, og stefaren skal ha truet med å drepe jentenes mor dersom de fortalte henne om hva som foregikk, skriver VG. Jentene skal også ha vært vitne til at stefaren truet moren med å drepe henne dersom hun gikk til politiet.

Ifølge tiltalen tok stefaren bilder av jentene under overgrepene. Mannen skal også ha slått og spraket og tatt kvelertak på den eldste jenta da hun prøvde å motsette seg ham.

Mannen, som er fra Møre og Romsdal, er også tiltalt for å ha bilder som seksualiserer barn eller viser seksuelle overgrep mot barn.

– Han erkjenner ikke straffskyld for det han er tiltalt for. Han har forklart seg, men jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette, sier forsvarer Astrid Bolstad.

Saken skal opp i retten i mai.