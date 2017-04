Midsund blir språkkommune

– Kommunene blir viktige forbilder i arbeidet med språk i barnehager, skoler og videregående, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke språkarbeidet i barnehagene, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

De første språkkommunene startet opp i fjor. Nå utvider Utdanningsdirektoratet lista ved å velge ut 28 nye kommuner blant 38 søkere.

Utfordringer med lesing og skriving

Mange elever sliter med grunnleggende lese- og skriveferdigheter. På nasjonale prøver i lesing høsten 2016 var 23 prosent av jentene og hele 28 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået. Derfor har regjeringen satt i gang en stor satsing på tidlig innsats, og Språkløyper er del av dette.

– Språk er viktig for barns lek, vennskap og læring i barnehagen, og det er avgjørende for elevers faglige og sosiale utvikling på skolen. Derfor er det flott at så mange barnehagelærere og lærere engasjerer seg i kommunene. Det gir mange spennende satsinger over hele landet, sier Røe Isaksen.

Mandag 24. april legger kunnskapsministeren frem ny rammeplan for barnehagen. Også denne vil bidra til å styrke arbeidet med språk i barnehagen.

Fra barnehage til videregående

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en systematisk og helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Også i år er det satt av om lag 30 millioner kroner til satsingen med språkkommuner.

Språkkommunene får tilskudd som går til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret, heter det i pressemeldingen.

Her er Norges nye språkkommuner:

Finnmark: Kvalsund, Båtsfjord

Troms: Harstad

Nordland: Herøy, Alstahaug, Brønnøysund

Nord-Trøndelag: Frosta

Sør-Trøndelag: Ørland

Oppland: Nordre Land, Sør-Aurdal

Telemark: Kviteseid

Vestfold: Svelvik

Møre og Romsdal: Midsund

Sogn og Fjordane: Luster, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen, Hornindal, Stryn

Hordaland: Stord, Fjell, Lindås, Bømlo

Rogaland: Strand

Aust-Agder: Kvinesdal

Østfold: Råde