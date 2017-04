Knapt rødgrønt flertall på ny måling

De borgerlige mister flertallet, mens Ap øker etter å ha falt seks måneder på rad i en måling Opinion har gjort for ANB. SV er større enn både Venstre og KrF.

I målingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), mister de borgerlige partiene flertallet, noe som ville gjort Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister med 30,5 prosent av velgerne i ryggen.

– Over 30 prosent fem måneder før et valg er et godt utgangspunkt for Arbeiderpartiet. Vi klarer tradisjonelt å løfte oss gjennom valgkampen, og det skal vi klare nå også, sier Støre til ANB før partiets landsmøtestart i Oslo torsdag.

Samtidig er det langt fra noen jubelmåling for Ap. Partiet får rundt 0,3 prosentpoeng lavere oppslutning enn valgresultatet i 2013. Alle de mindre partiene er over sperregrensen på målingen, og SV er med 4,8 prosent større enn både Venstre og Kristelig Folkeparti, som får henholdsvis 4,3 og 4,2 prosent.

Høyre og Frp går tilbake med henholdsvis 1,1 og 1,2 prosentpoeng fra forrige måling i mars. Regjeringen sammen med støttepartiene KrF og Venstre får til sammen 82 mandater og mister flertallet.

Opinions meningsmåling for april er basert på 953 intervjuer foretatt i perioden 9.–11. april. Resultatene er som følger (endring fra mars i parentes): Ap 30,5 (+1), Høyre 25,1 (-1,1), Frp 13,1 (-1,2), KrF 4,2 (-1,3), Sp 11,3 (+1,6), SV 4,8 (-0,5), Venstre 4,3 (+0,5), MDG 2,5 (+0,3), Rødt 2 (+0,5) og andre 2,1 (+0,2).

Feilmarginen på målingen er på mellom 1 og 3 prosentpoeng, og størst for de største partiene.