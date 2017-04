Farmen-Magnhild mistet lappen

Magnhild Vik ble tatt i laserkontroll i Søvika 2. påskedag. 103 km/t i 80-sona ga prikk nummer ni, og Magnhild Vik fikk dermed inndratt førerkortet for seks måneder, skriver Åndalsnes Avis.

Forbikjøring

Sp-politikeren og den tidligere Framen-bonden fra Innfjorden forteller til avisa at fartsforseelsen skjedde i forbindelse med forbikjøring av en bil med henger som kjørte i 70–75 km/t. Hun ga gass og kjørte forbi – og der sto UP med lasermåler.

– Jeg spurte politimannen: «Oi – har jeg mista lappen?». «Nei, nei, nei» sa han. Men så viser det seg altså at jeg hadde så mange prikker fra før, at jeg mistet lappen – med de tre prikkene ble det én for mye, sier Vik til avisa.

Hun poengterer at hun er svært påpasselig i 50- og 60-soner, men at hun ikke tenkte på samme måte i 80-sone med så fint vårvær, og forbikjøring. Ifølge avisa ser hun politiets trafikkarbeid som kjempeviktig, men uttrykker at når det gjelder forbikjøring går det ikke å gjøre det i 75 km/t.

Samtykket ikke

Hun ville ikke samtykke i UPs beslag fordi hun er bonde, og straks skal i gang med våronn der hun er avhengig av å kunne kjøre traktor.

Politiet har frist på tre uker til å fremme saka for tingretten.

– Jeg er yrkessjåfør, og kan ikke vente med våronna. For meg er det katastrofe siden jeg må bruke traktor for å kjøre ut gjødsel, pløye og så. Skal jeg leie inn noen, blir straffa ganske stor i forhold til en person som ikke må leie inn noen for å gjøre en jobb. Da blir ei bot på seks-sju tusen bare småtterier i forhold, sier hun til avisa.

– Forskjellsbehandling

Vik mener også at straffen innebærer en forskjellsbehandling av folk i distriktene, siden avhengigheten av bil er langt større i grisgrendte strøk enn i byen.

– Dermed rammer det langt hardere å miste førerkortet her, sier Vik til Åndalsnes Avis.