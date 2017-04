Varslet storkontroll – sjekket ingen

Etter at politiet telte mellom 200 og 300 feilparkerte biler under MFKs første hjemmekamp, bestemte de seg for å ta affære. Forrige uke varslet de at bilister som parkerer ulovlig under de neste hjemmekampene risikerer bot eller borttauing.

Tirsdag kan imidlertid Steinar Hjellnes, leder for ordensseksjonen, fortelle at ingen biler i området rundt fylkeshuset og stadion ble sjekket under mandagens MFK-kamp.

– De mannskapene som var på vakt, i forbindelse med trusselvurderingen etter angrepet i Stockholm, var bevæpnet. Vi vurderte det slik at disse ikke skulle skrive parkeringsbøter, sier han.

Da Romsdals Budstikke snakket med Hjellnes forrige uke, sa han at politiet vil invitere kommunen til samarbeid om å ta dem som feilparkerer.

– Kommunen har det egentlige ansvaret for parkeringen, så vi håper å få til et samarbeid med dem før neste hjemmekamp lørdag 6. mai, sier han.