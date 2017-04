Svake målinger uroer ikke Støre

Mens Ap har gått tilbake på målingene i det siste, har Sp fosset fram. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre mener situasjonen for de rødgrønne samlet sett er god.

Arbeiderpartiet holder landsmøte fra torsdag til søndag denne uka.

På en pressekonferanse tirsdag oppsummerte Støre målingene med å vise til at Ap ligger godt over 30 prosent, Senterpartiet godt over 10 prosent og SV godt over sperregrensen. Han ser derfor lyst på situasjonen.

– Det er et bra utgangspunkt. Jeg er trygg på at vi vil kunne stige, sa Støre, og viste også til at han har klare planer om å få velgerne som sitter på gjerdet, ned derfra.

– De er jeg trygge på at vi skal få tilbake til oss, sa Ap-lederen.

– Forandringsvalg

Støre sa at høstens valg blir et valg for forandring. Han viste til at det har vært et ”stødig flertall” for et regjeringsskifte på de siste målingene, og at folk ønsker et skifte.

– Det er en opplevelse av økte forskjeller. Mye av den uro vi ser fra andre land, er også gjeldende i Norge på en litt annen måte, sier Støre.

Han mener uro i distriktene er et resultat av dagens politikk, som ifølge Støre svekker evnen til å sikre velferden og bidra til arbeid.

Ap-lederen advarer også mot regjeringens politikk fordi han mener den ikke tar den fallende sysselsettingen, ikke minst blant menn i 30-årene, nok på alvor.

– Det er et tema jeg mener er viet for lite oppmerksomhet, sier Støre.

– Forankret og fornyet

Arbeiderpartilederen viste til at arbeid, skole, eldre, klima, en mer aktiv næringspolitikk og et krafttak for digitalisering av offentlig sektor blir hovedsakene på partiets landsmøte.

Han peker på at Ap har vært gjennom "en lang reise" siden forrige valg, som var foranledningen til at Støre overtok som partileder etter Jens Stoltenberg.

– Det var viktig for meg å vise hvor politikken blir til og formes, nemlig ute i organisasjonen, sier Støre.

Han understreker at partiet til høsten går til velgerne med en helt ny ledelse og mange nye fjes i sentrale roller.

– Vi er et parti som er trygt forankret, men også ganske grundig fornyet.