Svake målinger uroer ikke Støre

Arbeiderpartiet holder landsmøte fra torsdag til søndag denne helgen.

På en pressekonferanse tirsdag oppsummerte Støre målingene med å vise til at Ap ligger godt over 30 prosent, Senterpartiet godt over 10 prosent og SV godt over sperregrensen. Han ser derfor lyst på situasjonen.

– Det er et bra utgangspunkt. Jeg er trygg på at vi vil kunne stige, sa Støre, og viste også til at han har klare planer om å få velgerne som sitter på gjerdet, ned derfra.

– De er jeg trygge på at vi skal få tilbake til oss, sa Ap-lederen.