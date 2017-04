Gjenbruk i fokus

Molde: Elevene på 8. trinn slår et slag for gjenbruk og inviterer til gjenbruksmarked på skolen.

Her vil hver og en elev ha sin bod hvor de selger sine egne varer. En del av salgssummen går til klassekassa, som skal fylles opp før avslutningstur i 10. klasse, opplyser Ragnhild Hals Amsrud på vegne av foreldrekontaktene.

– Ungdommene har fokus på at vi alle har mye liggende som vi aldri bruker, og at det er fint om andre kan få nytte av tingene i stedet for at de havner i søpla.

– Vi håper mange tar turen innom skolen mellom 11 og 15 på lørdag, det vil også være salg av kaker og kaffe, sier Ragnhild Hals Amsrud.