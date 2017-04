– Tar motstanden til etterretning

– Vi tar til etterretning at det nå er etablert en organisasjon som ikke ønsker deponiet. Ut over det har jeg ikke så mye kommentar ennå, sier Harald Storvik ved Bergmesteren Raudsand AS.

– Vi skal komme tilbake med svar på alle spørsmål etter hvert. Det som er sikkert er at vi følger lova, alt her blir gjort etter boka, sier Storvik.

Han opplyser at en ny NGU-rapport er like rundt hjørnet, og at denne vil motbevise alle antakelser om lekkasje til fjorden.

– Det blir feil når det hevdes at det er utrygt, med utgangspunkt i lagring i de gamle gruvene. Lagring skal skje i nye fjellhaller, der er det trygt, poengterer Storvik.

Til kamp mot deponiplaner Mobilisering mot deponi av farlig avfall på Raudsand.

– Kan du forstå at folk er skeptiske?

– Om myndighetene er i tvil om vi er i stand til dette, vil vi ikke få tillatelse. Vi forholder oss til departementet, sier Storvik i sin foreløpige kommentar.