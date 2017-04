Vinmonopolet solgte 1077 liter i minuttet på påskeaften

Vinmonopolet økte omsetningsvolumet med nær 30 prosent sammenlignet med en normal lørdag, skriver Dagens Næringsliv.

I løpet av de fem timene polet holdt åpent lørdag, kjøpte nordmenn med seg 323.000 liter drikkevarer. Det tilsvarer 2692 liter i timen – eller 45 liter i minuttet.

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen sier at Vinmonopolet selger opp mot 250.000 liter drikkevarer på en vanlig lørdag. Han sier også at salget samlet sett for de siste to ukene ikke er langt over normalen.

– Det virker som at salget har forskjøvet seg til den dagen, sier Lorentzen.

Daglig leder ved vinmonopolet i Molde, Arild Ånesbug, forteller at også i Molde var salget større enn på en vanlig lørdag.

- Vi fikk gode tilbakemeldinger fra kundene som var fornøyde med at vi hadde åpent på påskeaften, forteller han.

Ånesbug merket at salget forflyttet seg fra dagene før påske til påskeaften, noe som også var tanken bak å ha lørdagsåpent i påska. - Vi synes det er fint at kundene fikk mulighet til å handle også påskeaften, da slipper man trykket rett før helligdagene. Det er greit å kunne spre det over flere dager. Det var veldig bra besøk på påskeaften, sier han.