Så 178 hjort på et par timer

Forrige onsdag fikk Ottar Rydjord og Arthur Moa en naturopplevelse utenom de vanlige.

- Fantastisk

De to jegerne er med i Sandnes og Holm utmarkslag, og om våren er de ute for å telle hjort en gang i uka. Utmarkslaget forvalter hjortevilt i området, og dyretellinga danner grunnlaget for hvor mange dyr som kan skytes under hjortejakta. - Vi begynte kvelden på Lerheim, og kjørte opp og ned alle mulige gårdsveger over hele Holmemstranda. Vi kjørte over fire mil den kvelden, og telte til sammen 178 hjort på de to timene vi var ute. Det er helt fantastisk, forteller Rydjord.

Gode forhold

Hjorten er godt fordelt utover hele Holmemstranda. - Men vi så flest inn mot Øverbøen. Der talte vi hele 85 dyr. Det er utrolig mye hjort i området nå. Bare i hagen min var det 45 hjort her om dagen. I natt hadde de vært her og herjet igjen. Det var jord overalt, forteller han.

Det er ikke bare i Rauma hjortebestanden lever godt, også i Nesset fortelles det om mange dyr. - Det skyldes nok at hjorten har hatt en fin vinter med lite snø. Er det kaldt og mye snø, blir det tøft for hjortekalven å overleve. Men en mild og snøfattig vinter gjør at bestanden øker. I tillegg har det vært få påkjørsler, sier Rydjord.

250 til sammen

I rundt 20 år har Arthur Moa og Ottar Rydjord brukt våren til å telle hjort. Med kikkert får de se dyrene på nært holdt, og kan notere ned størrelse, om det er et ungdyr, bukk eller ei kolle. Rydjord har vært vitne til lignende tall tidligere, men synes likevel det var spesielt å se så mange som 178 hjort på en kveld. - Lederen i viltnemda i området hadde sett rundt 70 dyr samme kveld, det betyr at det var observert rundt 250 hjort innenfor en avstand på to mil. Og det var bare dem vi fikk øye på, sier Rydjord.