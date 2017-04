Fleipet med at gjestene kom for å feire lottogevinst - så kom milliontelefon!

Lørdag var det ikke bare de to heldige som hadde sju rette og vant 8,9 millioner hver som kunne smile bredt.

Hele 47 spillere vant 1 million kroner hver i såklalt "Superlotto", hvor alle Lotto-rekker levert mellom julaften og påskeaften er med i trekningen. Trekningen skjer helt tilfeldig, uavhengig av hvilke tall man har, men hver rekke man har spilt er et "lodd i hatten".

Fra Møre og Romsdal var det riktignok bare 1 millionvinner, av de 47 spillerne. Hun kommer fra Sunndal, og hadde besøk.

- Det er litt morsomt fordi jeg sa til de som var på besøk med meg i dag at det var fint de kom, for jeg hadde tenkt å vinne i Lotto idag. Ja, tenke seg til, sa damen da Norsk Tipping ringte for å gratulere.

Sjøl om hun tidligere på kvelden hadde fantasert om å bli Lotto-millionær, ble hun ble naturlig nok svært overrasket da telefonen ringte fra Hamar.

- Det er da vel ikke sant? utbrøt hun.