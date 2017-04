Coop vil selge Bibelen

Bibelselskapet fikk i forbindelse med 200-årsjubileet selge bibler i Coop-butikker. Salget gikk godt og nå vil dagligvaregiganten selge flere bibler.

– Vi synes det er utrolig moro at folk kan handle Bibelen sammen med fredagstacoen, sier forlagsdirektør Petter Kjus Skippervold i Verbum Forlag til Dagen.

Totalt ble de i løpet av to måneder solgt 800 bibler i ulike Coop-forretninger over hele landet i fjor. Det betegnes det som et høyt tall. Nå som 2.000 nye bibler er på vei ut i butikkene, håper Skippervold at salgstallene blir like hyggelige.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, skriver i en epost til Dagen at det er naturlig å ta inn bøker som kundene etterspør.

– Inn mot påske selges mange eksemplarer av Bibelen, og det er bakgrunnen for at vi tar inn dette produktet i forbindelse med høytiden, sier han.

- Viktig å kjenne Bibelen

Fungerende biskop, Olav Gading, synes dette høres veldig spennende ut. - Bibelen er ei bok som godt tåles å bli lest. Jeg synes det er utrolig flott at Coop ønsker å gjøre Bibelen enda mer folkelig, og lett tilgjengelig, sier han.

Gading forteller at Bibelen ikke bestandig er lett å få tak i. - I fjor skulle jeg ha fatt i en brudepar-Bibel. Det er ei utgave av boka som er spesielt egnet for brudepar. Det er nok mest sannsynlig ikke den Coop skal selge, men det er uansett flott at de ønsker å gjøre Bibelen lett tilgjengelig for folk. Nå trenger de ikke lete etter den, sier han.

Den fungerende biskopen forteller at Bibelen er interessant på flere måter, og at det er viktig å ha kjennskap til den. - Du har det religiøse, men det er også mange ord og uttrykk som vi benytter i dagliglivet som kommer fra Bibelen. Film, litteratur, tv-serier spiller på ulike hendelser fra Bibelen. Det er en viktig bok å kunne noe om, sier han.

Det er ikke klart i hvilke Coop-butikker Bibelen kommer for salg, og butikksjef ved Coop Mega i Molde, Hilde Bjørsvik, hadde ikke hørt noe om det da Rbnett tok kontakt med henne søndag. - Det står ingenting om det på intranettet vårt, og det er ukjent for meg. Men en vet aldri. Det er mest sannsynlig at den kommer for salg i større Coop-butikker som Extra og OBS, der de har egne avdelinger for bøker, sier hun.