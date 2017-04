Rekordpåske på Oppdal

Det var avisa Opdalingen som først skrev om episoden som hendte natt til langfredag.

En mannlig gjest, som hadde rikelig med hormoner og alkohol i blodet, som ville besøke den kvinnelige gjesten på naborommet.

- Vi er vant til mye, men dette var vi ikke forberedt på, sier hotellsjef Erik Sæther til Rbnett.

Hotellet varslet

Episoden ble behørig dokumentert av andre gjester som sto ute og røkte, og hadde mobilitelefonene sine tilgjengelig. De fikk også varselt hotelledelsen som tok kontakt med mannen.

- Dette skal vi passe på at ikke skjer igjen. Heldigvis var det bare andre etasje, men det er ganske langt ned uansett, sier Sæther.

Han bekrefter at det er mange romsdalinger og nordmøringer som besøker Oppdal i påska, men ønsker ikke å si noe om hvor hotellgjesten kommer fra.

Fantastisk påske

- Vi har hatt en fantastisk trafikk her i påska i år, det er rekordbra besøk og fantastiske forhold i bakkene. I tillegg til mange romsdalinger på hotellet så vet vi jo at det er mange som har hytte her eller leier noe i påska, sier Sæther, som sjøl er fra Molde.

- Nysnøen vi fikk tidligere i uka, kombinert med solskinn og vindstille forhold, gir oss ei fantastisk påskeuke. Jeg tror det er mange som sitter igjen med gode minner fra dagtid, og noe fra nattestid også, sier Sæther.