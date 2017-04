Kvinne kastet ølglass på mann

Det var på et privat arrangement i Rauma natt til påskeaften at hendelsen inntraff. Ei kvinne i 20-årene er mistenkt for kroppskrenkelse, da hun kastet et ølglass på en mann i 20-årene. Begge er lokale. Mannen ble sendt til legevakt med kuttskader. Forholdet blir anmeldt over påske, opplyser operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Ellers har det vært en rolig kveld for politet. I Molde ble det avholdt promillekontroll ved Lillevika, og 15 førere ble kontrollert. Men ingen overtredelse av promillegrensa ble registrert.