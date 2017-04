Nyter vårlig bypåske

MOLDE: Naturlig nok er en spasertur gjennom Storgata i Molde på langfredag en rolig affære. Butikkene holder som vanlig stengt. Mange har nok pakka bilen og dratt til hytta i Trollheimen, oppsøkt mer snøsikre forhold på Bjorli, eller kanskje reist til feriehuset på Sørlandet. Men for dem som er igjen har fortsatt byen litt av hvert å by på når sola smiler.

Påske uten ski på beina

For en trenger ikke ski på beina for å nyte fjellet og sola. Det kan Anita Johansen (58) og Bernt Skarsbø (65) og dattera Anniken Skarsbø (30) bekrefte. De tok like så godt med seg kommende svigersønn Lars-Herman Eek (29) på bynære Tusenårsvarden. Det unge paret bor til vanlig i Oslo og det er første gang Lars-Herman er på fjelltur i Molde.

– Da vi så utsikten sa Lars-Herman at vi «skulle egentlig bodd her – en liten stund», forteller Anniken.

Lars-Herman bekrefter at turen og utsikten imponerte. De er samstemte om å få til en tur til i løpet av påskehelga.

Vårblomster

For mange er påske synonymt med snø, langrenn, sjokolade og appelsin. Men sjøl om det skorter på snø hindrer ikke det Ea Victoria Nygård Tetre (17) og bestemor Irene Kristengård Nygård (62) til å kose seg. Kvikklunsj og påskeegg venter.

– Hva synes dere om årets påskevær?

– Helt topp! svarer de i kor.

Skjærtorsdag ble tilbrakt på Bolsøya med grilling. Langfredag er planen å pynte opp med blomster hos bestemor Irene. Ea Victoria synes det er spesielt kjekt med blomster, siden hun har holdt på mye med blomster på skolen. Det er vårblomster, og da ikke påskeliljer, som ligger i korga.

Lesepause og utepils

Heller ikke studentene Ane Halvorsen (22) og Aleksander Hedum (27) klager på årets påskeferie. De to er henholdsvis fra Bergen og Son (Akershus), men synes det var helt greit å tilbringe påska i Molde.

– Aleksander skal levere masteroppgave og jeg har eksamen rett rundt hjørnet, men vi må gjør oss tid til å nyte sola når den først er her, forteller Ane Halvorsen bak solbriller.

Hun håper og på å få til en fjelltur mens det ennå er godværsdager – så får heller lesingen vente litt.