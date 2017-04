– Kjenner ikke brannårsaken

Politi og brannvesen vet foreløpig ikke hvorfor det begynte å brenne i et bolighus på Istad natt til langfredag.

– Det vil ta tid før det blir kaldt nok på brannstedet til at etterforskere kan starte sitt arbeid, sier innsatsleder Leif Olav Brevik i politiet til Rbnett fredag formiddag.

Hus totalskadd på Istad Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Da var det fortsatt beredskap på branntomta etter at brannvesenet har drevet slokking hele natta. Politiet har nå forlatt stedet, mens brannmannskap ville bli der noen timer for å forsikre seg om at alt var skikkelig slokket.

Huset har ikke brent ned til grunnen, men det er totalskadd i brannen. Politiet har satt opp sperrebånd rundt branntomta.