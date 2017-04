Fyllebråk i Molde

Det har vært ei relativt rolig påskenatt for politiet om en ser bort fra to branner på Istad og på Tustna.

Et par måtte bortvises fra utestedet Kompagniet etter ordensforstyrrelse, og politiet har opprettet sak slik at hendelsen for etterspill for de to.

Politiet ble også tilkalt til Scandic Seilet der det ble trøbbel med noen gjester. Saka løste seg før politiet kom fram, da den mest aktive parten hadde forlatt stedet.