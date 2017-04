Bruker påska til dataspill

HAMAR: Vikingskipet på Hamar, kjent fra skøytemesterskap med en håndfull deltakere hverandre med tusener på tribunene. Eller motsatt; 0 på tribunene og 7000 på «parketten». The Gathering - eller TG - er i gang.

Ett av verdens største data-LAN, og dette er plassen for de som lar sol, snø, fjell og ski være der det er…mens de er her.

Molde-viking

En må være tidlig ute om en skal få plass og Kevin Bjørsnes fra Molde er en som vet dette.

- Vi meldte oss på allerede før jul, og da hadde vi planlagt dette for lengst. Når vi kom hit var det bare å installere seg som best en kunne , men først innom IKEA for å skaffe hyller, sier Kevin. Som er langt inn i Diabolo 3, som vi på uhøflig vis måtte avbryte ham i. Men Kevin er hyggeligheten sjøl, der han og vennen har en aldeles fortreffelig påske i det store Vikingskipet.

Bat(wo)man er løs!

Årets TG har flere jenter med enn tidligere år, og vi treffer ei «frænataus» på rad 47 som morer seg med «Batman» mens mannen er ute etter mat. Han dukker raskt opp med to velfylte poser.

- Jeg er vel ikke egentlig spillenerd, men veldig glad i data, sier Char Sætervik. Som skylder på Finn Erik Kristensen for at hun er her nå.

- Utrolig kjekt å være her, å møte andre og å spille både med og mot hverandre, sier Char. Finn Erik er mer på «teknokjøret».

- På en holografisk stand ser vi både bilder og skrift i lufta.

Kalas med Kalas

Data-kalaset startet opp onsdag kveld, og party-baronen Freddy Kalas sto for noe av showet.

- Veldig bra, og jammen tror jeg at jeg også syntes på storskjermen, sier Eskil Aas Bråthen, som sammen med Mats Mikael Hestmark forsvarer Vestnes sin ære under TG.

- Veldig lett å få kontakt med folk her, men en må slite litt for å få annet enn «fastfood», sier Eskil, som torsdag middag ennå ikke har installert seg.

- Du vet, når Hoverboardet er tom for strøm er det ikke så greit, sier han spøkefullt. Men det ordner seg!

Kamerat Mats Mikael ser aldeles ikke forstyrret ut, selv om det ljomer og rumler rundt om fra mange spillere på plassene og radene rundt seg.

- Det er akkurat slik det skal være! Liv og røre, og dette er svært, sier både han og Eskil, som ser en mørk og dunkel, men også flashende og livat påske i møte.

- Neimen om vi gir oss før det er slutt!