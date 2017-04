Et hus på Tustna brant ned natt til langfredag. Beboerne i huset var på ferie, og det var naboer som oppdaget brannen. Politiet opplyser at de ikke har grunn til å tro at noen oppholdt seg i huset da brannen brøt ut. Huset var overtent da brannmannskap kom til stedet.

Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til andre bygninger.