Viste finger til politiet

Det var ved ett-tida natt til torsdag at en ung mann ropte banneord med påfølgende framvisning av langfingeren til politiet. Han var ikke mottakelig for muntlig korrigering fra politiet, og det førte til at mannen fikk en lei start på påskeferien. Han måtte tilbringe natta i drukkenskapsarrest på politistasjonen i Molde. Mannen blir anmeldt og bøtelagt for episoden.

I to-tida fikk politiet melding om en annen ung mann som lagde bråk ved et av byens utesteder. Han måtte også overnatte hos politiet, og ble anmeldt for ordensforstyrrelse.