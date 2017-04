Rolig dag for Røde Kors

Møre og Romsdal Røde Kors melder om en rolig skjærtorsdag.

– Vi har sett en økning i utfarten, spesielt inn mot alpinanleggene i fylket. Været var fint de fleste steder, selv om det på tidlig ettermiddag skyet over i søre del av regionen vår. Det er meldt om to forstuinger i alpinanlegg, melder Røde Kors torsdag kveld.

Varsom.no melder om fortsatt skredfare nivå 2 i områdene Sunnmøre, Romsdal og Trollheimen.

– Vi oppfordrer alle som beveger seg i utsatte områder til å orientere seg om de lokale forholdene der de ferdes.

orsdag kveld hadde Røde Kors' hjelpekorps deltatt i 20 henteoppdrag over hele landet og tre leteaksjoner.

Totalt 69 skader i Norge

Til sammen har det vært rapport inn 69 skader til Røde Kors informasjonssentral på Golsfjellet. Dermed fortsetter trenden med en relativt rolig påske i år for hjelpekorpsene. I fjor var det 32 henteoppdrag, 5 leteaksjoner og 124 skader på skjærtorsdag.

Hjelpekorpsene i Trøndelag, Nordland og Troms melder om fint vær og økende utfart. Det dårligste været meldes fra Finnmark med mye vær og vind.

Flere steder har det kommet et tynt snølag i områder med lite snø fra før, og flere hjelpekorps advarer mot at grus og steiner i skiterreng kan gi bråstopp slik at skigåere bør være varsomme i utforkjøringer i slike områder.

Til tross for en påske og svært lite snø så øker utfarten og det rapporteres om mye folk i høyfjellet i år. Selv om det er vakkert på høyfjellet på denne tiden av året, så kan det raskt bli dårlige og mer utrygge forhold, og marginene kan fort bli små for folk på tur, advarer Røde Kors.

Røde Kors er til stede med 1.200 frivillige i forsterket beredskap på over 150 vaktstasjoner over hele landet denne påsken. I tillegg er flere tusen frivillige klare til å rykke ut hjemmefra ved behov.