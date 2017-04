Politiet har fått inn 70 våpen i fylket

Regjeringen har gitt våpenamnesti fra 1. mars til 31. mai. Det betyr at folk som har registreringspliktige skytevåpen uten å ha tillatelse, trygt kan levere disse til politiet uten å få straff. Hittil har det kommet inn 70 våpen i Møre og Romsdal, og politiet tror det er flere våpen hjemme hos folk.

Da amnestiet ble gitt, regnet politiet med at det i Norge var 76.000 våpen de ikke kunne gjøre rede for.

Alice Fylling ved våpenkontoret i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NRK at det er mest rifler og hagler som er levert inn. Nå ber hun folk ta kontakt med politiet om de fortsatt har våpen som ikke er registrert.

– Hvis ikke kan du få problemer. Det er veldig mange som tar over dødsbo for eksempel som ikke er klar over at de bør omregistrere våpnene. Man har ikke lov til å ha våpen som er registrert på andre, sier Fylling til NRK Møre og Romsdal.

Hvis man har godkjente våpen hjemme, må man også ha godkjent våpenskap.

Det er fortsatt halvannen måned igjen av våpenamnestiet.