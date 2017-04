Nå skal Gjelsten vinne penger på hest

Bjørn Rune Gjelsten satser nå store penger på sprangridning. Han har betalt startkontingenten på 20 millioner kroner for et norsk lag i Global Champions Tour – sprangridningens svar på Tour de France i sykling og Champions League i fotball. Med på satsingen er også Geir Gulliksen, som er Norges beste sprangrytter gjennom flere tiår.

Det er Finansavisen som melder dette.

Om laget hans gjør det bra, kan det bli en lønnsom investering på tomrefjordingen. Premiepotten er nemlig 250 millioner kroner.

Gjelsten drømmer om å få sirkuset til Norge.

– Tenk å få arrangere sprangridning på Rådhusplassen slik franskmennene gjør foran Eiffel-tårnet, sier Bjørn Rune Gjelsten til Finansavisen.

Hesteinteressen har han gjennom datteren Ingrid (15) som rir aktivt for Stall Gullik.

I det nye laget, som skal kjempe om både heder, ære og store pengesummer, deltar både Geir Gulliksen og sønnen Johan Gulliksen sammen med tre utenlandske stjerneryttere.

– Målet er at laget vårt kan ende topp tre sammenlagt. Det skal holde hardt å komme dit i år – særlig etter at vi endte som nummer ni den første helga i Mexico. Hvis vi kan komme topp 5–6 i år, så bør det imidlertid være mulig å være topp tre i løpet av et par år, sier Bjørn Rune Gjelsten.