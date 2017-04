Skoleelev kjørte i 98 km/t i 50-sona

Gutten i slutten av tenårene tråkket alt for hardt på gasspedalen da han var ute og kjørte på Averøya for en måned siden.

Da saka kom opp i Romsdal tingrett knappe fire uker seinere, fortalte unggutten fra Fræna at han hadde blitt liggende bak en bil, og at da den svingte av hadde han økt farta.

En patrulje som holdt kontroll på stedet målte hastigheten til 98 kilometer i timen.

Tenåringen innrømmet forholdet og sa også at han var klar over at fartsgrensa var 50. Gutten, som verken er straffet eller bøtelagt tidligere, ble deretter dømt til fengsel i 18 dager. Han mister også førerkortet i 14 måneder.