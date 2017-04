Jan-Erik Larsen kritiserer TK for feil i feilbeklagelse

Fredag 7. april brakte Tidens Krav et intervju med Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard om regionreformen, der han uttrykte skepsis mot overføring til Trøndelag.

Etterpå har det vært en føljetong med kritikk av Neergaard på lederplass i TK 8. april, Golmen-kritikk av Tidens Kravs behandling av Neergaard 11. april. Tirsdag 11. april går Neergaard ut med kritikk mot TKs leder i et leserinnlegg på tk.no. Onsdag 12. april kommer ny TK-leder som beklager faktafeil, men står ved sin kritikk av Neergaard. (Se lenka til venstre. )

Beklager feil i kritisk TK-leder Men redaktøren i Tidens Krav mener kritikken av ordfører Neergaard står seg uavhengig av feil fakta.

Står ved kritikk av Neergaard

I sin nye digitale leder onsdag, «Beklagelse til Neergaard», beklager TK faktafeil. Samtidig holder de altså fast ved sin kritikk mot Neergaard, om at hun flagger skepsis mot flytting til Trøndelag før utredningen om spørsmålet.

TK skriver bla a at det ikke er «riktig som ordføreren beskriver at han ikke hadde noe annet valg enn å godkjenne uttalelsene før artikkelen ble publisert. En ordfører bør være medievant nok til å vite at intervjuobjekter eier sine egne uttalelser og kan velge å trekke dem tilbake fram til det ikke lenger er publiseringsteknisk mulig. Her hadde Neergaard også den alternative muligheten å ta forbehold eller nyansere sine uttalelser på bakgrunn av det som hadde skjedd etter at intervjuet ble gjennomført.»

Og:

«Vi kan bare konstatere at ordføreren ikke benyttet seg av noen av disse mulighetene i sitatsjekken, men tvert imot utdypet sitt syn om at det skal mye til for at han anbefaler å skifte region uten et samlet Nordmøre. Vår kritikk av elendig timing anser vi derfor å ha fullt grunnlag for, og vi vil også gjerne ha sagt at kristiansundsordføreren på ingen måte er noe uskyldig offer for konstruert journalistikk, slik han prøver å framstå.»

– Kan ikke trekke uttalelser fra offentlig møte

Ordfører Neergaard kommenterer den siste anklagen fra TK slik overfor Rbnett:

– Da journalisten fra TK kontaktet meg 23. mars, ville han ha gjenfortalt det jeg sa i formannskapetsmøtet 21. mars, siden det var en annen journalist som hadde vært på møtet. At jeg da skulle ha mulighet til å trekke tilbake det jeg har sagt tidligere, ja, den var ny for meg. Jeg kan jo ikke benekte noe jeg har sagt i et offentlig møte.

Larsen til TK: – Det bør komme en beklagelse til

På dette punktet får Neergaard sterk støtte fra TKs tildligere redaktør, Jan-Erik Larsen, nå rådgiver i selskapet Kruse Larsen AS.

På sin åpne profil på Facebook, skriver Larsen dette:

«Tidens Krav kommer i dag med en høyst berettiget beklagelse til ordfører Kjell Neergaard, for å ha publisert et intervju to uker etter at det ble gjort, for deretter å angripe ordføreren hardt for dårlig timing.

I dagens lederartikkel begår imidlertid avisen en ny presseetisk feil, som det er nødvendig å påpeke, fordi mange tror det er som TK hevder på lederplass.

Avisen skriver: «En ordfører bør være medievant nok til å vite at intervjuobjekter eier sine egne uttalelser og kan velge å trekke dem tilbake fram til det ikke lenger er publiseringsteknisk mulig».

Dette er ikke riktig. Ingen eier sine egne uttalelser etter at de er avgitt til et medium.

Vær Varsom-plakaten åpner for å avtale såkalt sitatsjekk (paragraf 3.3.), men slår også fast at det er redaksjonen selv som avgjør hva som publiseres.

I paragraf 3.8. står det videre at endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil.

Med andre ord: det TK mener at en så medievant person som Kjell Neergaard bør vite, eksisterer ikke i presseetikken. Så kan det hende at TK har egne, interne presseetiske regler og faktisk etterlever det de her beskriver som gjeldende presseetikk, men det kan umulig Kjell Neergaard vite. Da må avisen i så fall gjøre ham og oss andre oppmerksom på det.

Det lederskribenten viser til, er en myte og en feiloppfatning hos mange. Derfor der det dumt at den spres på lederplass i en seriøs avis. Og det er svært dumt å angripe Kjell Neergaard også for dette. Det bør komme en beklagelse til.»

Dette har skjedd i saka:

21. mars: Ordfører Kjell Neergaard orienterer på møte i formannskapet i Kristiansund, der han bla a flagger forbehold rundt å «flytte» til Trøndelag. Journalist fra TK er til stedet på møtet.

Ca. 23. mars: En annen journalist kontakter Neergaard og ber ham gjenfortelle det han sa i formannskapsmøtet.

6. april: Journalisten har skrevet ut saken, og ber Neergaard sjekke sitatene i intervjuet.

7. april: Intervjuet med Kjell Neergaard (abonnentsak) står i Tidens Krav.

8. april: TK skriver lederen Elendig timing der de kritiserer Neergaard for tidspunktet han går ut med sin skepsis, to uker etter at saka var innhentet.

11. april: Aure-ordfører Ingunn Golmen kritiserer Tidens Krav (abonnent-sak) for deres behandling av Kjell Neergaard.

11. april: Kjell Neergaard kritiserer TK i leserinnlegg for feilaktig framstilling i lederen 8. april.

12. april kl. 12.04: TK publiserer lederen «Beklagelse til Neergaard» der de beklager faktafeil, men fastholder ellers sin kritikk mot ordføreren.

12. april ca kl. 14: TKs eks-redaktør Jan-Erik Larsen kritiserer på Facebook Tidens Krav for feil i deres beklagelse til Neergaard, og konkluderer med at «Det bør komme en beklagelse til.»