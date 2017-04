Beklager feil i kritisk TK-leder

Lørdag 8. april skrev Tidens Krav en leder med tittel «Elendig timing». Der kritiserer avisa ordfører Kjell Neergaard for nettopp elendig timing av hans uttalelser med forbehold rundt Kristiansunds overgang til Trøndelag.

Bakgrunnen var følgende uttalelse fra Neergaard i TK dagen før lederen:

«Det skal mye til for at jeg anbefaler å skifte region uten et samlet Nordmøre. Da må utredningene vise at dette er fordel for oss i forhold til framtidig utvikling og for vår rolle som regionsenter på Nordmøre.»

Ordføreren kritiserer Tidens Krav

I dag onsdag svarer ordføreren på kritikken fra TK i et leserinnlegg på tk.no og rbnett.no.

Han skriver her at «Jeg har respekt for at Tidens Krav har meninger om mine uttalelser om mulighetene i regionreformen. Men skal dere framstille dette som elendig timing, så kan avisa med all respekt holde dere til sannheten.»

LESERINNLEGG Ordfører Neergaard svarer TKs leder – Tidens Krav valgte å holde tilbake intervjuet i 14 dager, og valgte selv tidspunktet. Skal dere framstille dette som elendig timing, så kan avisa med all respekt holde dere til sannheten.

Kjell Neergaard viser til at intervjuet med ham om regiontilhørighet bygde på «en orientering jeg hadde til formannskapet allerede den 21. mars, og et intervju med journalisten i etterkant av møtet,» som skal ha vært 23. mars.

Derfor:

«Å prøve å framstille dette som om jeg fant det passende å gå ut med dette etter at TK hadde lagt fram en meningsmåling, og etter at Trøndelag har sagt ja til å vurdere vår utredning - ja, det synes avisa skulle holde seg for god til.»

Begge de nevnte forholdene ble kjent 4. april, altså to uker etter at TK intervjuet ordføreren.

Intervju lå i to uker

Neergaard skriver dette i sitt leserinnlegg onsdag:

«Tidens Krav valgte å holde tilbake intervjuet i 14 dager, og valgte selv tidspunktet. ... Dette synes jeg ærlig talt kunne ha kommet fram i lederen i Tidens Krav på lørdag.»

Henvisningen gjelder disse formuleringene i TK-lederen:

«Da finner Ap-ordfører Kjell Neergaard en passende anledning til å gå ut med at det er «så godt som umulig» å gjennomføre en endret regiontilhørighet med et splittet Nordmøre til Trøndelag.» Og:

«Dager etter at trønderne har ønsket en slik utredning velkommen, … uttaler ordføreren at «det skal mye til for at jeg anbefaler å skifte region uten et samlet Nordmøre».

Redaktøren erkjenner feil

Ole Knut Alnæs er ansvarlig redaktør i Tidens Krav, og ansvarlig for avisas ledere, uavhengig av hvem som skriver dem.

– To påstander i lederen framstår som feil, og er samtidig grunnlaget for vinkelen med kritikk av «elendig timing». Hva mener du om det?

– Vi har nok bomma litt på akkurat det med at vi ikke skrev når intervjuet med Nergaard ble gjort.

– Det med timing er vel hovedbudskapet i lederen, inkludert tittelen?

– Det kan man nok være enig eller uenig i, sier Alnæs.

– Kjente ikke lederskribenten forløpet for saka?

– Det stemmer nok at vi ikke sjekket med journalisten når saka ble hentet inn. Men det vesentlige i lederen er ikke tidspunktet for intervjuet, men folkemeninga akkurat nå, og at saken fortsatt skal utredes. Det er en feil i lederen i forhold til tidspunkt for intervjuet, men konklusjonen er den samme – at ordføreren kommer med sine uttalelser før utredninga om regiontilhørighet er klar.

– Hva tenker du om at dere kritiserer ordføreren for dårlig timing, når avisa har holdt igjen intervjuet med ham i over to uker?

– Vi har ikke holdt igjen saken. Intervjuet ble riktig nok gjort tidligere, men journalisten gjorde det ferdig på det tidspunktet vi trykket den. Og han fikk det til sitatsjekk dagen før det kom på trykk. Da utdypet han også sine svar .

– Med en kritisk leder bygd på misvisende grunnlag - er det aktuelt for TK å beklage lederen, og opplyse om forløpet i saka? Eller er det opp til ordføreren sjøl å gjøre dette i sitt leserinnlegg?

– Ja, vi har nå publisert en ny leder hvor vi beklager at vi ikke opplyste om når intervjuet var gjort.

LES TKs BEKLAGELSE HER.