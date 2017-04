Sokneprest i Midsund, Stein Barlaup, slutter som prest til sommeren. Det var NRK som først meldte dette – og at årsaka er Kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigsel. Til Romsdals Budstikke sier Barlaup at årsaka er todelt.

– Alderen min er sånn at skal jeg gjøre noe annet her i livet enn å være prest i Midsund, så er dette et naturlig tidspunkt å skifte beite. Alle våre barn er ferdige med ungdomsskole og skal begynne på skole på fastlandet, forteller han.

Barlaup har vært prest i Midsund i 24 år.

– I strid med Bibelen

Den andre grunnen til at han nå gir seg, er vedtaket om likekjønnet vigsel. Han mener vedtaket betyr at en ny lære er innført i kirka – en lære han ikke kan stå inne for.

Klart for homoekteskap i kirken Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet liturgien som kan brukes når likekjønna skal gifte seg.

– Den er i strid med Jesu og apostlenes ord om ekteskapet, i strid med kirkas tolkning av Bibelen i 2000 år, og i strid med nesten samtlige andre kirkesamfunn i verden. Da blir det vanskelig for meg å bli stående, sier Barlaup.

Han var en av 264 prester som skrev under et opprop mot likekjønnet vigsel da saka skulle behandles på Kirkemøtet.

– Muligheten som gis til å reservere seg mot å vie likekjønnede, er ikke det rommet stort nok?

– For meg er det ikke det. Jeg har full respekt for at mange kolleger velger å bli stående og kjempe for en klassisk lære i kirka, men for meg er det ikke naturlig å søke meg til ny tjeneste i Den norske kirka. Selv om kirkeledelsen sier at det skal være rom for to syn, er det i praksis det nye synet som er det førende, fordi likekjønnede par har rett til vigsel i Den norske kirke. Da blir det gamle synet redusert til min private mening.

Over 1.100 meldte seg ut av Kirken etter homo-liturgi Mandag vedtok Kirkemøtet at homofile kunne gifte seg i Den norske kirke. Samme dag meldte 807 personer seg ut av Kirken.

30 prester i Møre vurderer å slutte Homovedtaket i Kirkemøtet skaper stor splid i Møre bispedømme.

Føler seg ikke presset ut

Barlaup sier han har brukt litt tid på å komme fram til beslutningen.

– Det er ikke med lett hjerte at noen slutter i prestetjenesten, understreker han.

– Dette er en konsekvens av vedtakene på kirkemøtene, men samtidig er det ikke sånn at jeg føler meg presset ut. Jeg er veldig glad for alle årene jeg har fått være prest i Midsund. Det har vært og det er fortsatt en veldig meningsfull tjeneste. Jeg er veldig glad i stedet og i folket her.

Het krangel om homobryllup Dette skjedde da kirkemøtet skulle lage en felles liturgi.

Håper prestar ikkje seier opp Biskop Midttømme uttrykker forståing for prestane som er kritiske til kyrkjemøtets homovedtak. Ho håper likevel at prestane som vurderer stillingane sine, ikkje seier opp.

Begynner som lærer

Han har fått seg ny jobb i Molde – som lærer.

– Nå flytter vi til fastlandet og jeg begynner som lærer ved Molde friskole på Bjørset. Det gleder jeg meg til – det ser veldig spennende ut. Det ligger mange undervisningsoppgaver med det å være prest i ei lita menighet, men det skal bli spennende å få jobbe i team og gjøre dette på heltid.

Respekterer valget

Leder i menighetsrådet i Midsund, Daniel Sjøvik, sier han ble orientert om Barlaups avgjørelse for litt siden og at han respekterer valget som er tatt.

– Jeg har forståelse for at han ønsker å fratre som prest og gjøre noe annet, sier Sjøvik.

Han har bare gode ord å si om presten, som han også kjenner godt.

– Han er og har vært en veldig samlende prest. Og han er en prest som har vært veldig flink til å både se og få med seg barn og ungdom. Han har gitt dem en plass i gudstjenesten, sier Sjøvik.

LEDER ONSDAG 1. FEBRUAR Et sterkt signal om likebehandling «Det er mange som over tid har kjempet en kamp for det som nå betegnes som et historisk vedtak.»

– Dette er en gledens dag! – I dag feirer vi kjærligheten, sier Therese Utgård, nestleder i Møre bispedømmeråd.