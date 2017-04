Husk bålforbudet

Sesongen for gressbranner er for lengst i gang i Sør-Norge, advarer Brannvernforeningen.

Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

– Selv om brannfaren utendørs neppe er overhengende nordpå, er sesongen for gress-, kratt- og lyngbranner for lengst i gang i Sør-Norge. Derfor er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

– Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, advarer han.

Reglene for bålbrenning ble noe endret i fjor. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokale forskrifter.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier Rolf Søtorp.

Ifølge regelverket omfatter "å gjøre opp ild" mer enn bålbrenning. Blant annet gjelder det engangsgriller og såkalte kinesiske lykter, i tillegg til håndtering av brannfarlig avfall.