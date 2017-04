Fersk Budstikke på påskeaften

Avisa vil bli tilgjengelig for alle abonnenter langfredag kveld.

- Vi ser at dette produktet har blitt tatt godt i mot av våre lesere. Fjorårets utgave var blant de mest leste utgavene av e-avisa, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i en pressemelding.

Rbnett hver dag

Nettstedet Rbnett vil ha normal bemanning gjennom hele påska. Langfredag er det ekstra mannskap på jobb for å ferdigstille e-avisa.

- Vi ønsker å oppdatere våre lesere gjennom hele påska. Først og fremst på Rbnett. Utgaven på lørdag vil inneholde siste nytt, reportasjer fra påskeutfarten og godt magasinstoff, sier Loe Welde

Romsdals Budstikke har ikke tradisjon for å gi ut avis på påskeaften. Økt bruk gjorde imidlertid at avisa gjorde et forsøk med e-avis på påskeaften i 2015, noe som altså er blitt godt mottatt av leserne.