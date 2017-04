Er fengslet for vold – dømt for vold igjen

En Molde-mann i midten av 30-årene måtte i slutten av mars møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold. Det var i april i fjor at han skubbet en annen person i bakken slik at han fikk brudd i både en albue og i lårhalsen.

Rusmiljø

Begge to er kjenninger av politiet og tilhører rusmiljøet i Molde. Sammen med to kvinner i samme miljø gikk de gjennom Molde sentrum da det oppsto en diskusjon mellom dem.

Tiltalte ble sint og skubbet den andre i bakken. Da han reiste seg slo han ham i brystkassa. Da han reiste seg for andre gang skubbet ham han på nytt i bakken.

Fornærmede klarte etter dette ikke å reise seg igjen.

Tok tid

Politiet kom til stedet og snakket med både fornærmede og tiltalte. Etter hvert kom også ambulanse og fornærmede ble kjørt til sjukehuset.

Drøyt fem måneder seinere kontaktet mannen som var blitt skubbet i bakken politiet for å anmelde voldsepisoden. Forklaringen på at det tok såpass tid, var ifølge fornærmede at det var først da han innså at tiltalte ikke burde slippe unna hendelsen ustraffet. Han var da operert flere ganger på grunn av kompliserte brudd, og var fortsatt ikke bra.

Innrømmet forholdet

Begge kvinnene vitnet i saka, og tiltalte innrømmet også selv å ha dyttet ham. Han mente imidlertid at han gjorde dette i selvforsvar, fordi fornærmede hadde oppført seg truende.

Dette fikk han ikke støtte for hos vitnene eller fornærmede. Retten valgte å legge deres forklaring til grunn, og kom derfor til at mannen var skyldig i voldsutøvelse med påfølgende bruddskader.

Forlenget opphold

Tiltalte er domfelt to ganger tidligere for voldsforbrytelser. Han har to tilfeller av legemsbeskadigelse med kniv på rullebladet, i tillegg til trusler med øks og tre tilfeller for vold og trusler mot offentlig tjenestemann. Han er for tiden under soning, og Romsdal tingrett bestemte seg å forlenge dette oppholdet med 90 dager.

Mannen må i tillegg betale 50.000 kroner i oppreisning og nærmere 6.500 kroner i erstatning til fornærmede. Han slipper imidlertid saksomkostninger, siden han ikke har inntekter.